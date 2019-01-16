YouTube запретил публиковать видео с опасными заданиями

Видеохостинг YouTube объявил о запрете на публикацию роликов, содержащих потенциально опасные или опасные задания и розыгрыши. Соответствующие обновленные правила платформы размещены на сайте справочного центра Google.

«Недавно мы обновили правила в отношении опасного контента. Теперь на YouTube нельзя публиковать видео с заданиями, которые могут привести к серьезным травмам или смерти», — говорится в сообщении. Отмечается, что с особой строгостью видеохостинг относится к подобного рода роликам, если участие в них принимают дети.

Кроме того, на YouTube теперь нельзя добавлять «видео с розыгрышами, в которых люди верят, что им угрожает опасность (или она действительно есть), и подобные ролики, способные шокировать детскую аудиторию».

YouTube — американская видеохостинговая компания, предоставляющая услуги по размещению, хранению и показу видеозаписей. Она была основана в 2005 году. С 2006 года принадлежит компании Google. Согласно заявлению YouTube, число ее пользователей превышает один миллиард человек.