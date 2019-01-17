Парламент Украины позволил Минобороны напрямую импортировать оружие

Верховная рада поддержала законопроект, который позволит государственному оборонному заказчику Украины импортировать вооружения без посредников.

«Документом предлагается предоставить возможность государственным заказчикам по государственному оборонному заказу непосредственно осуществлять закупку продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту, чтобы оптимизировать этот процесс и ускорить процесс закупок по импорту в случае такой необходимости, а также сэкономить средства за счет отсутствия платы за посреднические услуги», — говорится в пояснительной записке.

Теперь документ должны подписать спикер Рады Андрей Парубий и президент Петр Порошенко. Он вступит в силу со дня опубликования.

Как отметил глава профильного парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский, законопроект также откроет Украине доступ к 250 миллионам долларов, выделенным США. 14 августа президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет объемом 716 миллиарда долларов на 2019 финансовый год. Документ в том числе предполагает продолжение оказания военной помощи Украине, а также ряд мер, направленных на противодействие России в военной сфере. На поставки военной помощи Украине, включая оборонительные вооружения летального характера, в 2019 финансовом году Вашингтон заложил 250 миллионов долларов.

Сейчас импортом вооружения на Украине занимаются посреднические структуры «Укрспецэкспорта» — государственной компании, которая обладает монопольным правом осуществлять экспорт и импорт продукции и услуг военного и двойного назначения. Соглашения по импорту вооружения и товаров оборонного назначения являются засекреченными, соответственно, некоторыми политиками они воспринимаются как непрозрачные.