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Парламент Украины позволил Минобороны напрямую импортировать оружие

ТАСС
КИЕВ
Опубликовано
Фото: AP
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Верховная рада поддержала законопроект, который позволит государственному оборонному заказчику Украины импортировать вооружения без посредников.

«Документом предлагается предоставить возможность государственным заказчикам по государственному оборонному заказу непосредственно осуществлять закупку продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту, чтобы оптимизировать этот процесс и ускорить процесс закупок по импорту в случае такой необходимости, а также сэкономить средства за счет отсутствия платы за посреднические услуги», — говорится в пояснительной записке.

Теперь документ должны подписать спикер Рады Андрей Парубий и президент Петр Порошенко. Он вступит в силу со дня опубликования.

Как отметил глава профильного парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский, законопроект также откроет Украине доступ к 250 миллионам долларов, выделенным США. 14 августа президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет объемом 716 миллиарда долларов на 2019 финансовый год. Документ в том числе предполагает продолжение оказания военной помощи Украине, а также ряд мер, направленных на противодействие России в военной сфере. На поставки военной помощи Украине, включая оборонительные вооружения летального характера, в 2019 финансовом году Вашингтон заложил 250 миллионов долларов.

Сейчас импортом вооружения на Украине занимаются посреднические структуры «Укрспецэкспорта» — государственной компании, которая обладает монопольным правом осуществлять экспорт и импорт продукции и услуг военного и двойного назначения. Соглашения по импорту вооружения и товаров оборонного назначения являются засекреченными, соответственно, некоторыми политиками они воспринимаются как непрозрачные.

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