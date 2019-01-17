Передача технологий является критерием для покупки Patriot у США — МИД Турции

Критериями для покупки Турцией у США зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot являются передача технологий и совместное производство. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

«Мы получили предложение [по Patriot] от делегации, приехавшей из США. Для нас важны сроки поставок комплексов. Мы приобрели С-400, но мы все еще нуждаемся в дополнительных подобных системах. Нашими критериями также являются совместное производство и передача технологий», — сказал он.

В декабре прошлого года стало известно, что американская администрация приняла решение продать Анкаре ЗРК Patriot на общую сумму 3,5 миллиарда долларов США. Продажа Турции комплексов Patriot никак не скажется на договоренности Москвы и Анкары о поставках С-400, заявил позже журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, стоимость поставок Анкаре систем С-400 составляет 2,5 миллиарда долларов.

Анкара купит две батареи ЗРК, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в развитии производства С-400 в Турции.

Турция долгое время безрезультатно пыталась приобрести американские ЗРК Patriot. Не добившись прогресса в переговорах с Вашингтоном, Анкара решила приобрести у России ЗРК С-400. Эти действия вызвали критику Пентагона.