Президент Сербии намерен обсудить с Путиным участие страны в «Турецком потоке»

Президент России Владимир Путин в четверг посетит Сербию с официальным визитом.

Как сообщала пресс-служба Кремля, в ходе переговоров с сербским президентом Сербии Александаром Вучичем в Белграде планируется обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних торгово-экономических отношений, обменяться мнениями по актуальным региональным вопросам.

Среди других тем — продление газопровода «Турецкий поток» в Сербию, а также ситуация вокруг непризнанного Косова.

По итогам предстоящих переговоров планируется подписать соглашение о сотрудничестве в области энергетики. По словам представителя Кремля, «одно решение готовится по реконструкции и модернизации подземного газового хранилища».

Он добавил, что президенты намерены обсудить и вопрос продления газопровода «Турецкий поток» в Сербию, однако «никаких подписаний пока не будет». В минувшем году вице-премьер РФ Юрий Борисов заявлял, что в ходе визита также может быть подписано и соглашение о создании в Сербии ядерного центра.

Проект «Турецкий поток» предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.