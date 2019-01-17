Президент Сербии обсудил с Путиным участие страны в «Турецком потоке»

Президент России Владимир Путин в четверг посетит Сербию с официальным визитом.

Глава российского государства провел с президентом Сербии Александаром Вучичем переговоры в узком и расширенном составе, в которых приняли участие министры и руководители крупных компаний России и Сербии. По их итогам подписано несколько важных соглашений.

Лидеры двух стран пристальное внимание уделили вопросам экономического сотрудничества, прежде всего в области энергетики, инфраструктуры и инвестиций. По словам Путина, Россия готова вложить около 1,4 млрд долларов в развитие инфраструктуры в Сербии для проведения через эту страну ветки газопровода «Турецкий поток».

Охарактеризовав переговоры как «содержательные и результативные», президент РФ поблагодарил жителей Белграда и граждан Сербии за теплый и радушный прием, который «ощутили все члены российской делегации». Путин выразил уверенность, что достигнутые договоренности будут способствовать дальнейшему укреплению российско-сербской дружбы.

Продлить «Турецкий поток»

Вопрос о возможном продлении «Турецкого потока» до Сербии был одним из центральных на переговорах лидеров двух стран. По словам Путина, Россия готова к подобному проекту и может вложить около 1,4 млрд долларов в развитие инфраструктуры в Сербии для проведения через эту страну ветки газопровода.

Глава российского государства отметил, что «многие страны проявляют интерес» к проектам продолжения этого газопровода в Европу, но нужно все соответствующим образом оформить. «Мы с Сербией такую работу ведем, это касается и развития инфраструктуры, в том числе транзитной инфраструктуры по сербской территории, мы готовы вложить в это необходимые ресурсы, они будут исчисляться примерно 1,4 млрд долларов», — сказал Путин.

«Мы эту работу фактически готовим, даже практически ее начинаем, но в конечном итоге все будет зависеть и от других стран, в том числе стран Евросоюза — насколько они в состоянии будут защитить свои суверенные национальные интересы в диалоге с европейскими структурами», - подчеркнул российский лидер. Он напомнил, что ранее не по вине России была прекращена работа над проектом «Южный поток» через Болгарию, однако теперь София снова проявляет интерес к тому, чтобы продолжить «Турецкий поток» через свою территорию «и дальше выходить на Сербию, Венгрию и так далее».

«Мы к этому готовы в полном объеме, даже ведем подготовительные работы, готовы к инвестициям, — заявил президент РФ. — Так что от нас здесь мало что зависит, мы [при наличии такой возможности] сделаем это».

Путин рассказал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, с которым у него будут переговоры на следующей неделе, тоже весьма позитивно относится к возможности продолжения газопровода в Европу. «Так что, будем работать, посмотрим, что получится», - подчеркнул российский лидер.

По его словам, Россия готова полностью загрузить оба «Северных потока» и «Турецкий поток», при этом останутся возможности для сохранения и украинского маршрута поставок российского газа в Европу.

Президент РФ отметил, что объемы поставок российского газа в Европу в прошлом году составили рекордные более 200 млрд кубометров и продолжают расти. «Мы загрузим не только оба «Северных потока», не только «Турецкий [поток]», но сохраняются возможности — при таком объеме поставок европейским потребителям - сохранения транзита и через Украину», — сказал Путин.