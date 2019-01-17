Турецкий бронегрузовик Derman готовится к выходу на рынок стран НАТО

В Турции провели первый тест на испытательной рельсовой базе для боеголовок

Турецкий бронированный грузовик логистической поддержки 8х8 Derman в ближайшее время пройдет в Великобритании сертификацию для выхода на рынок стран НАТО.

Бронемашина произведена на предприятии компании Koluman Otomotiv в провинции Мерсин на юге Турции.

Прототип Derman уже готов. 70 процентов комплектующих для бронегрузовика произведено в Турции.

Сертификация Derman продлится с 18 февраля по 12 апреля.

Эксперты международной организации MIRA протестируют Derman, и от их решения будет зависеть разрешение на массовое производство и экспорт бронегрузовика.

Derman оснащен 16-ступенчатой автоматической коробкой передач и двигателем в 517 лошадиных сил.

Максимальный преодолеваемый подъем для Derman составляет 60 градусов Цельсия, поперечный уклон — 30 градусов.

Derman может использоваться в качестве тягача для транспортировки бронетехники, в том числе танков, а также для доставки боеприпасов и эвакуации поврежденных машин.