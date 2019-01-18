Число постоянных сотрудников Tesla планируется сократить на 7% — Маск

Американская компания Tesla намерена сократить численность постоянных сотрудников компании, сохранив «критически важных» работников. Об этом говорится в сообщении главы компании Илона Маска, адресованного всем сотрудникам Tesla и распространенного в пятницу.

«У нас нет другого выхода, кроме как сократить численность штатных сотрудников примерно на 7% (в прошлом году мы выросли на 30%, что больше, чем мы можем содержать) и сохранить только самых «критически важных» временных и контрактных сотрудников. Tesla необходимо сократить штат и одновременно увеличить число производимых Tesla Model 3, а также внести улучшения в технологии производства в ближайшие месяцы», — говорится в сообщении.

Основной причиной подобного решения Маск назвал низкий рост финансовых показателей, а также стремление компании представить потребителям бюджетные модели на фоне высокой конкуренции. «Мы сталкиваемся с чрезвычайно сложной задачей: сделать наши автомобили, батареи и технологии, работающие от солнечной энергии конкурентоспособными по стоимости с теми, которые работают на ископаемом топливе. Несмотря на наш прогресс, большинство людей все еще не могут позволить себе продукцию Tesla. В III квартале прошлого года мы достигли прибыли в 4%, несмотря на то, что по сравнению с общими стандартами это мало, я считаю это нашей первой значимой прибылью за 15 лет с момента создания Tesla».

Маск также отметил, что «существует много компаний, которые могут предложить лучший баланс между работой и личной жизнью, потому что они имеют больший опыт в менее конкурентноспособнных областях», а «попытка создать масштабное производство доступных продуктов, работающих на чистой энергии требует экстремальных усилий и неустанного творчества».

Tesla начала сборку своих новых электромобилей Model 3 в июле 2017 года, однако столкнулась с трудностями в наращивании производства. Цена на Model 3, которая представляет собой бюджетную версию более дорогих Model X и Model S, начинается от 35 тыс. долларов. В своей базовой комплектации машина способна проехать без подзарядки около 350 км. Ее максимальная скорость составляет 210 км/ч, время разгона до 100 км/ч занимает примерно 5,6 секунды.

Компания Tesla была основана Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Ее штаб-квартира находится в Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.