Turkish Airlines запустила прямой рейс Анкара-Тбилиси

Авиакомпания Turkish Airlines (THY) приступила к реализации прямого рейса Анкара-Тбилиси.

Самолет THY, выполняющий рейс ТК 374, утром 18 января приземлился в тбилисском аэропорту имени Шота Руставели.

По случаю начала реализации нового рейса тбилисское представительство THY и оператор аэропортов Тбилиси и Батуми, турецкая компания TAV Georgia, организовали специальную церемонию.

Посла Грузии в Анкаре Георгия Джанджгаву, прилетевшего рейсом THY, в аэропорту встречала посол Турции в Тбилиси Фатма Джерен Язган.

Посол Турции сообщила Агентству Анадолу о важном значении начала реализации прямых авиарейсов между столицами двух стран.

«Грузия и Турция имеют большой туристический потенциал, и мы должны использовать все возможности для реализации этого потенциала», — сказала Язган.

Посол Грузии в Анкаре, в свою очередь, отметил, что новый авиарейс THY будет способствовать укреплению стратегического сотрудничества, экономических и торговых связей Турции и Грузии.