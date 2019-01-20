Квота на поставки турецких томатов в Россию повышена вдвое

Россия повысила квоту на поставки томатов из Турции, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.

Глава аграрного ведомства Турции ответил на вопросы турецких журналистов в рамках международной выставки продовольственных товаров и сельского хозяйства «Зеленая неделя» в Берлине.

Бекир Пакдемирли сообщил, что провел встречу с российским коллегой Дмитрием Патрушевым.

По словам турецкого министра, глава Минсельхоза РФ сообщил, что квота на поставки томатов в Россию увеличена вдвое — с 50 до 100 тысяч тонн.