В Алматы обсудят вопросы цифровизации в ЕАЭС

В Алматы первого февраля пройдет форум «Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0», посвященный инновационной экосистеме Евразии, сообщает МИА «Казинформ».

В форуме примут участие главы правительств стран-участниц ЕАЭС, международные эксперты в сфере информационных технологий, представители международных организаций, политики, ученые, бизнесмены. Участники форума обсудят такие вопросы, как создание и развитие единой инновационной экосистемы Евразии, призванной раскрыть технологический потенциал стран.

В нынешнем году спикерами форума выступят основатели крупнейших IT-компаний, руководители международных IT-технопарков и более 50 представителей технологической индустрии США, Великобритании, Германии, Франции, Сингапура, Швейцарии и стран СНГ.

Помимо этого, программа форума включает пять панельных сессий.

ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, участниками которого являются Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан. Союз начал работу 1 января 2015 года.