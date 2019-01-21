Рост ВВП Китая в 2018 году снизился до минимума за 28 лет

Китайская экономика замедлила рост в четвертом квартале под давлением вялого внутреннего спроса и пошлин США, в результате чего рост за весь 2018 год стал самым медленным почти за три десятилетия, вынуждая Пекин вводить новые меры стимулирования, чтобы избежать более резкого замедления.

Новые признаки ослабления экономики Китая, на долю которого в последние годы приходилось около трети глобального роста, усиливают беспокойство о рисках для мировой экономики и оказывают давление на прибыль компаний — от Apple до крупных автопроизводителей.

Китайские власти обещают новые меры поддержки в текущем году, чтобы ослабить риск масштабной потери рабочих мест, однако сообщили, что воздержатся от «наводнения» экономики стимулами наподобие тех, на которые Пекин полагался в прошлом и которые привели к накоплению высокого объема долга.

Рост ВВП в четвертом квартале был самым слабым со времен мирового финансового кризиса, замедлившись до 6,4 процента в годовом исчислении, как и ожидалось, по сравнению с 6,5 процента в третьем квартале, сообщило Национальное бюро статистики в понедельник.

За весь 2018 год экономика Китая расширилась на 6,6 процента, показав самый медленный годовой прирост с 1990 года. Показатель роста ВВП в 2017 году был пересмотрен до 6,8 процента.

Учитывая, что меры поддержки начнут действовать не сразу, большинство аналитиков считают, что экономические условия могут на какое-то время ухудшиться, и прогнозируют дальнейшее замедление роста до 6,3 процента в текущем году.

В то же время темпы роста промышленного производства КНР в декабре неожиданно ускорились до 5,7 процента с 5,4 процента в ноябре.

Темпы экономического роста Китая в минувшем году составили 6,6%, что соответствует официальному прогнозу. Об этом сообщило в понедельник Государственное статистическое управление КНР.

Как отмечается в докладе Государственного статистического управления Китая, ВВП страны в 2018 году превысил отметку в 90,03 трлн юаней (13,28 трлн долларов).

Согласно документу, темпы роста снижались на протяжении всего года. В первом квартале рост составил 6,8%, во втором — 6,7%, в третьем — 6,5%, в четвертом — 6,4%. Рост сельского хозяйства оказался на уровне 3,5%, или 6,47 триллиона юаней (954 миллиарда долларов по текущему курсу), промышленности — 5,8%, или 36,6 триллиона юаней (5,5 триллиона долларов), сферы услуг — 46,95 триллиона (6,92 триллиона долларов).

«Хотя в 2018 году существовало множество внешних неблагоприятных комплексных факторов, экономика Китая в целом стабильно развивалась, наблюдался прогресс. По ключевым социально-экономическим показателям были достигнуты хорошие результаты», — прокомментировал на пресс-конференции ситуацию глава Государственного статистического управления КНР Нин Цзичжэ.

Вплоть до 2017 года в Китае наблюдалось постепенное замедление роста ВВП. В 2010 году этот показатель был на уровне 10,4%, в 2011 году он составил 9,2%, в 2012-м — 7,8%. По итогам 2013 года рост ВВП опустился до уровня 7,7%, в 2014-м — до 7,3%, а в 2015 году достиг только 6,9%. В 2016 году показатель составил 6,7%, а в прошлом году вновь повысился — до 6,8%.

Согласно прогнозам Академии общественных наук КНР, ВВП страны в 2018 году должен был составить 6,6%.