Состояние 26 богатейших людей мира равно общему состоянию 50% беднейших

Число миллиардеров в мире почти удвоилось за десятилетие, прошедшее после мирового финансового кризиса, с 1.125 человек в 2008 году до 2.208 человек в 2018 году. Об этом говорится в опубликованном в понедельник докладе британской благотворительной организации Oxfam, посвященном проблемам социального неравенства в глобальном масштабе.

Только за минувший год совокупное состояние владельцев миллиардных состояний в мире увеличилось на $900 миллиардов, эта сумма возрастала на $2,5 миллиарда в день. В 2017 и 2018 годах в мире каждые два дня появлялся один владелец миллиардного состояния. При этом состояние беднейшей половины населения планеты в прошлом году уменьшилось на 11%.

Мировое богатство все больше концентрируется в руках узкого круга, отмечает Oxfam. В 2018 году 26 богатейших людей мира владели активами, стоимость которых была равноценна стоимости имущества беднейших 50% населения планеты. Годом ранее беднейшие 50% населения Земли владели имуществом, равным состоянию 43 ведущих миллиардеров. Богатейший человек планеты, глава американской корпорации интернет-торговли Amazon Джефф Безос имел в прошлом году состояние, оцениваемое в $112 миллиардов — лишь сотая часть этой суммы равна всему бюджету здравоохранения Эфиопии, страны с населением 105 млн человек.

В то же время налоговая нагрузка на крупнейшие состояния сокращается — только 4% поступлений в госбюджеты стран мира происходит от налогов на крупные состояния, говорится в докладе. В богатых странах максимальная ставка подоходного налога снизилась с 62% в 1970 году до 38% в 2013 году. В развивающих странах средняя величина максимальной ставки подоходного налога составляет 28%. В некоторых странах, таких как Бразилия и Великобритания, беднейшие 10% населения платят в качестве налогов более значительную часть своих доходов, чем богатейшие 10%. При этом владельцы крупнейших состояний держат в офшорных зонах с льготным налоговым режимом активы общей стоимостью $7,6 триллиона, также поступают и многие крупнейшие корпорации. В результате, по подсчетам Oxfam, бюджеты развивающихся стран недополучают доходы в размере $170 миллиардов.

Катастрофический уровень неравенства

«Как заявляла организация Oxfam на протяжении пяти последних лет, уровень экономического неравенства, который мы наблюдаем в мире сегодня, является катастрофическим», — приводится в докладе высказывания бывшей главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и бывшей премьер-министра Норвегии Гру Харлем Брундтланд. «Во многих странах люди, имеющие деньги, имеют доступ к качественному здравоохранению и образованию, однако сотни миллионов простых людей не имеют возможности получить медицинские услуги, необходимые для спасения жизни, и оказываются ввергнутыми в крайнюю бедность, потому что вынуждены платить за лечение плату, которую не могут себе позволить».

Благотворительная организация Oxfam призывает правительства развитых и развивающихся стран повысить налоги на крупные состояния, чтобы бороться с неравенством. Так, по подсчетам авторов доклада, повышение налогообложения 1% наиболее богатых граждан на 0,5 процентных пункта позволит оплатить образование 262 миллионов детей и профинансировать лечение, способное спасти жизнь 3,3 миллиона больных.