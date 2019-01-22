Украина подписала соглашение о зоне свободной торговли с Израилем

Украина и Израиль подписали межправительственное соглашение о создании зоны свободной торговли между странами. Официальная церемония состоялась в понедельник в Иерусалиме.

Президент Украины Петр Порошенко заявил накануне подписания, что договоренность поможет улучшить жизнь людей обеих стран.

«Это позволит сделать товары наших стран дешевле — украинские в Израиле, а израильские — в Украине. И мы запускаем новое соглашение о торговых службах», — сказал Порошенко.

Правительство Украины ранее сообщало, что зона свободной торговли позволит без пошлин экспортировать в Израиль широкий спектр аграрной продукции и продовольствия, а также медпрепараты, косметику, продукцию химической и легкой промышленности, строительные материалы, электронику и прочее.

Согласно информации кабмина, через три года после начала действия документа будут отменены пошлины на специи, семена, муку, кетчупы, консервы, кондитерские изделия, одежду, мебель, стекло. Предполагается, что Израиль отменит ввозные пошлины для 9,2 процента украинских сельхозтоваров и около 80 процентов промышленных.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял в конце 2018 года, что действие соглашения позволит нарастить товарооборот на 1 миллиард долларов США в год. Израиль стал 46 страной, с которой Украина подписала соглашение о свободной торговле.