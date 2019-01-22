49-й Всемирный экономический форум начался в Давосе

Всемирный экономический форум (ВЭФ) с участием политических лидеров целого ряда стран, а также руководителей ведущих мировых компаний начался во вторник в швейцарском Давосе.

В текущем году в работе 49-го ежегодного форума принимают участие более трех тысяч бизнесменов, политиков, ученых и представителей НПО из 110 стран мира. В рамках ВЭФ будет организовано свыше 350 сессий.

Более 60 стран представлены на форуме на уровне глав государств и правительств. В числе гостей ВЭФ канцлер Германии Ангела Меркель, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент Афганистана Ашраф Гани, президент Ирака Берхем Салих, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, вице-президент Китая Ван Цишань, принц Уильям, герцог Кембриджский и другие.

Турцию на форуме в Давосе представляют министр казначейства и финансов Берат Албайрак и министр торговли Рухсар Пекджан.

Несмотря на то, что тема изменения климата значится в числе приоритетных вопросов повестки дня ВЭФ, многие гости саммита предпочли прибыть в Швейцарию на 1,5 тысячи частных самолетах, что вызвало недовольство экологов.

По мнению экспертов, ухудшение отношений между сверхдержавами и растущий протекционизм препятствуют достижению глобального соглашения по борьбе с изменением климата.