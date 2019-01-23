Беларусь может присоединиться к ВТО к середине 2020

Всемирная торговая организация (ВТО) считает середину 2020 года реальным сроком, к которому Беларусь может завершить все необходимые процедуры по вступлению в организацию. Об этом сообщил журналистам советник управления торговли и инвестиций секретариата ВТО Хуан Марчетти, сообщает БЕЛТА.

«В рамках процесса подготовки к вступлению в ВТО Беларусь достигла серьезного прогресса в том, что касается ее стратегических решений, регулирования нормативно-правовых отношений, а также правоприменительных практик. Поэтому Беларусь становится все ближе к тому, что требуется, и на сегодня страна находится уже на последнем этапе переговоров», — сказал Марчетти.

Что касается озвученных властями Беларуси планов по присоединению к ВТО в середине 2020 года, представитель организации считает, что «это однозначно возможно, потому что у Беларуси остается еще чуть больше года для того, чтобы завершить необходимые переговоры».