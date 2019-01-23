Турция – единственная страна региона с сильной экономикой – министр финансов

Турция является единственной страной региона со стабильной политической ситуацией и сильной экономикой. Об этом сказал министр казначейства и финансов Берат Албайрак на сессии в рамках 49-го Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, посвященной развивающимся странам.

По его словам, проблемы в регионе, где расположена Турция, сказываются и на турецкой экономике.

«В Турции на сегодняшний день находятся более четырех миллионов беженцев. Несмотря на это, турецкая экономика продолжает расти. Основы рынка крепки. Наглядным свидетельством тому стали успешные шаги властей Турции по выходу из августовского кризиса 2018 года», — добавил Албайрак.

Министр также акцентировал внимание на смене формы государственного правления в Турции и ее превращении в президентскую республику.

«Новая президентская система дала сильный импульс для борьбы Турции с потенциальными угрозами и вызовами, поэтому мы отреагировали решительно [экономически] в последние несколько месяцев», — сказал Албайрак.

Госдолг Турции составляет 28 процентов ВВП, что также является показателем успешного курса правительства, сказал глава ведомства.