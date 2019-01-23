Украина планирует завершить переговоры по зоне свободной торговли с Турцией

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил в 2019 году завершить переговоры по соглашению о зоне свободной торговли с Турцией, сообщает УНИАН.

Об этом Гройсман сообщил на заседании правительства, добавив, что переговоры сейчас находятся на финальной стадии.

В свою очередь, первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив отметил, что на сегодня стороны согласовали более 21 тысячи позиций по соглашению, осталось обработать еще 1,2 тысячи позиций.

«Это очень чувствительный рынок, приоритетный для экспортной стратегии Украины», — сказал Кубив.