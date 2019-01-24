Карлос Гон подал в отставку с поста главы Renault

Карлос Гон подал совету директоров корпорации Renault прошение об отставке с поста президента-генерального директора. Об этом министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил Bloomberg TV в интервью, предоставленном в четверг на экономическом форуме в Давосе.

«Карлос Гон в среду подал в отставку», — сказал Ле Мэр. Теперь отставка Карлоса Гона должна быть принята советом директоров. Он проведет свое совещание утром в четверг в городе Булонь-Бийанкур (к юго-западу от Парижа), где находится штаб-квартира этой компании.

Совет директоров японского автоконцерна Nissan в середине апреля проведет внеочередное заседание, которое будет целиком посвящено ситуации вокруг ареста бывшего главы франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона.

Карлос Гон и бывший член совета директоров Nissan Грег Келли были помещены в Токийскую тюрьму 19 ноября, когда их арестовали по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Существуют подозрения, что Гон мог при содействии Келли скрыть подлинные размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan в период 2010-2015 гг.

По данным следствия, задекларирована была только половина из выделенных ему примерно 10 млрд иен (почти 89 млн долларов). По этому делу им уже предъявлено обвинение.10 декабря они были повторно арестованы, находясь уже в заключении, по новому подозрению в том, что скрыли также вознаграждение в размере 4,2 млрд иен (37 млн долларов), выделенное Гону в период 2015-2017 гг. Однако 25 декабря Келли был отпущен под залог в размере 70 млн иен (около 636 тыс. долларов). Арест Гона был в свою очередь продлен в связи с новыми подозрениями в его отношении. Речь идет о том, что он в разгар финансового кризиса в 2008 году попытался избавиться от убытков на сумму 1,85 млрд йен (16,7 млн долларов), которые понесла компания по управлению его личными активами, переписав их на Nissan.