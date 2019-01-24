Россияне лидируют среди отдыхающих в Турции туристов

Россия вновь возглавила список стран, граждане которых предпочитают отдых в Турции.

В Главном управлении по вопросам миграции МВД Турции сообщили, что в 2018 году, также как и в 2017, больше всего иностранных туристов прибыло в Турцию из России.

По данным ведомства, число иностранных граждан, въехавших в Турцию в 2018 году, составило 39.468.492 человек, из которых 5.986.184 были гражданами России.

Далее следует Германия – 4.489.71 туристов и Болгария – 2.412.45 человек.

В 2017 году ТОП-3 стран, чьи граждане посетили Турцию, был несколько иным: Россия (4.702.482), Германия (3.519.206) и Иран (2.497.812).