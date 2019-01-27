Ротшильды продают последний земельный участок в Австрии, которым владели 200 лет

Наследники семьи Ротшильд продают последний земельный участок, которым они владели со времен Австрийской империи, сообщает издание Bloomberg.

По данным издания, семья владела этими охотничьими угодьями с середины XIX века.

Представляющее собой около 7 тысяч гектаров леса семейное наследие, которое досталось Беттине Берр, будет продано компании Prinzhorn Holding GmbH, базирующейся в Вене.

Расположенные в двух часах езды от Вены угодья, по данным Bloomberg, располагаются на площади примерно в 20 раз больше территории Центрального парка Нью-Йорка.

Год назад, в феврале 2018-го, наследники Ротшильдов продали часть этих угодий промышленникам Корду и Томасу Принцхорнам. Тогда сумму сделки оценивали в примерно 90 миллионов евро.

Ротшильды начали вести бизнес в Вене с 1815 года и, в свое время, были главными финансистами империи Габсбургов.

Династия Ротшильдов — европейская династия банкиров и общественных деятелей еврейского происхождения, чья история восходит к концу XVIII века. Считается, что с XIX века Ротшильды имеют самое крупное состояние в мире после создания Федрезерва.