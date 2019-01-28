Турция будет делать ставку на отечественный оборонпром — министр обороны

Благодаря сильной армии и отечественным технологиям Турция может сказать свое слово не только на поле боя, но и за столом переговоров, считает министр национальной обороны Турции Хулуси Акар

Выступая на церемонии подписания соглашений о стратегическом сотрудничестве между возглавляемым им ведомством и турецкими компаниями в провинции Эскишехир, Акар заявил, что в настоящее время как регион, так и мир в целом переживают критический период.

На фоне этого с каждым днем растут риски и угрозы в отношении Турции, отметил министр.

«Во имя единства, целостности, суверенитета и независимости нашей страны Вооруженные силы и Министерство национальной обороны Турции делают все возможное для того, чтобы достойно выполнять поставленные перед ними задачи», — сказал Акар.

Министр посчитал важным, чтобы Турция принимала эффективные меры по импортозамещению в оборонной промышленности.

В противном случае, по его словам, Турция может вновь столкнуться с проблемами прошлых лет, когда страна не могла закупить необходимую технику у ряда стран, имея для этого достаточные средства.

Акар отметил, что Минобороны будет и впредь делать все возможное для разработки отечественных стратегий и технологий национальной безопасности.

Если в начале 2000-х годов доля отечественных технологий в оборонпроме Турции была очень низкой, то на данный момент этот показатель составляет 70 процентов, напомнил министр.

Большая ответственность в этом плане лежит на частном секторе, отметил Акар.