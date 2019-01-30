Грузия использует опыт Турции при создании порта Анаклиа

Грузия воспользуется опытом Турции в процессе строительства и управления Международным глубоководным морским портом Анаклиа, общая стоимость которого составляет 2,5 миллиарда долларов.

По истечению всех девяти фаз строительства порт сможет принять свыше 100 миллионов тонн грузов в год.

Первая фаза строительства порта завершится в 2020 году. Порт Анаклиа составляет грузинскую часть проектов, которые возродят исторический Шелковый путь.

Исполнительный директор консорциума «Анаклиа Сити» (соучредителями являются TBC Holding и американская компания Conti International LLC) Кети Бочоришвили сказала агентству «Анадолу», что Грузия, расположенная на маршруте «Среднего коридора», находится в очень конкурентоспособной позиции с Турцией, Азербайджаном и Казахстаном.

Цель — укрепить позиции Грузии в регионе, подчеркнула она.

«Конечно же, Турция — главный стратегический партнер Грузии, что отражается на таких областях, как торговля, инвестиции, туризм и транспорт», — отметила Бочоришвили.

Она сообщила, что Грузия получила инвестиции в размере трех миллиардов долларов для различных проектов в сфере транспорта.

По ее словам, главной целью стран региона является то, чтобы «Средний коридор» стал самым важным международным транспортным коридором.

«Турция сможет воспользоваться этим коридором наряду с Грузией, Азербайджаном, Казахстаном и другими странами. «Средний Коридор» должен привлекать еще больше внимания», — сказала Бочоришвили.

Указав на региональную значимость проекта строительства порта Анаклиа, Бочоришвили отметила, что он станет важным элементом на маршруте «Среднего коридора».

По словам Бочорошвили, что порт сможет принимать корабли с 10 тысячами и более контейнерами.

«Все суда, проходящие через пролив Босфор, смогут войти в этот порт», — сказала она.

Строительство первой фазы порта обойдется в 660 миллионов долларов, две из трех компаний, которые будут заниматься строительством, являются турецкими.