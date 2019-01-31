Внешнеторговый дефицит Турции упал на 28,4% в 2018 году

Дефицит внешней торговли Турции по итогам 2018 года упал на 28,4 процента. Об этом в четверг сообщил Институт статистики Турции (TurkStat).

Внешнеторговый дефицит составил 55 миллиардов долларов США, тогда как годом ранее был 76,8 миллиарда долларов.

Турецкий экспорт в прошлом году вырос на 7 процентов — до 168,23 миллиарда долларов, в то время как импорт сократился на 4,6 процента — до 223,39 миллиарда долларов, говорится в отчете TurkStat.

Согласно данным института, процентное соотношение импорта-экспорта выросло до 75,3 процента по сравнению с 67,1 процента в 2017 году.