Доходы Турции от туризма составили более $29,5 миллиарда

Доходы Турции от туристического сектора в прошлом году составили 29,51 миллиарда долларов США, сообщает в четверг Институт статистики Турции (TurkStat).

По сравнению с 2017 годом доходы от туризма выросли на 12,3 процента.

По данным TurkStat, 81,8 процента доходов (без учета расходов на роуминг и обслуживание мобильных телефонов) пришлось на иностранных туристов и 18,2 процента — на турецких граждан, проживающих за рубежом.

Так, доходы Турции от расходов туристов в 2018 году составили 22,55 миллиарда долларов, от продаж туров — почти 7 миллиардов долларов.

Каждый из туристов, посетивших Турцию в прошлом году, потратил в среднем 647 долларов — средний расход иностранцев составил 617 долларов, а граждан, проживающих за рубежом, — 801 доллар, говорится в отчете института.

Турцию в прошлом году поселили 45,63 миллиона человек, из них 39,5 миллиона иностранцы.