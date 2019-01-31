Турция в 14 раз увеличила экспорт томатов в Россию в 2018 году

Турция в 2018 году увеличила экспорт томатов в Россию в 14 раз по сравнению с 2017 годом.

Согласно данным Ассоциации экспортеров Восточно-Черноморского региона Турции (DKİB), в прошлом году Турция поставила в РФ 37,1 тысяч тонн томатов на сумму 30,63 миллиона долларов США.

Тогда как годом ранее турецкие производители экспортировали на российский рынок только 2.075 тонн томатов на 2,2 миллиона долларов.

Заместитель главы DKİB Ахмет Хамди Гюрдоган рассказал агентству «Анадолу» о важном значении российского рынка для турецких производителей сельхозпродукции.

Гюрдоган напомнил, что ограничения на поставки сельхозпродукции в Россию действовали в течение всего 2017 и в первые четыре месяца 2018 года, после чего Москва разрешила экспорт томатов ограниченному числу турецких компаний.

«После отмены ограничений на поставки томатов турецкий экспорт в Россию вновь вырос», — сообщил Гюрдоган, выразив уверенность в том, что объемы турецкого экспорта сельхозпродукции в РФ будут расти.