Всемирный конгресс информационных технологий пройдет в Ереване

Всемирный конгресс информационных технологий пройдет в октябре 2019 года в Ереване. Об этом сообщил вице-премьер Армении Мгер Григорян в пятницу на форуме «Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0. Инновационная экосистема Евразии».

«Хотелось бы пригласить всех желающих принять участие в серьезном мероприятии. В Ереване с 6 по 9 октября будет проходить Всемирный конгресс информационных технологий», — сказал Григорян.

Он отметил, что многие крупные компании уже подтвердили свое участие. «Будет руководство Google, Amazon, Facebook и других компаний. Я думаю, что это интересная площадка для очередной нашей встречи и обсуждения, обмена мнениями», — пояснил вице-премьер.

На форуме, который проходит с участием премьер-министров стран ЕАЭС, обсуждают перспективы интеграции технопарков Евразии, создание совместных инновационных проектов, обмениваются опытом в вопросах продвижения и поддержки стартап-компаний и молодых специалистов в сфере IT.