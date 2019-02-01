Турция и Россия стали основными покупателями золота в 2018 году

По итогам прошлого года центральные банки стран мира приобрели максимальный объем золота с 1971 года — 651,5 тонны, что на 74 процента больше, чем в 2017 году.

Крупнейшими покупателями золота в 2018 году стали центробанки России и Турции, которые из-за роста напряженности в отношениях с США снижали зависимость от американского доллара, говорится в докладе Всемирного совета по золоту.

Лидером по объему закупленного золота в указанный период стал российский Центробанк, который приобрел 274 тонны и довел свои резервы драгоценного металла до 2133 тонн.

На втором месте — Центральный банк Турции, нарастивший за год золотые запасы на 51,5 тонны.

Третье место в рейтинге крупнейших покупателей золота занял Казахстан с показателем 50,6 тонны.