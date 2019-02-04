Канадская крипто-биржа утратила доступ к средствам клиентов на $190 миллионов

Крупнейшая канадская крипто-биржа, специализирующаяся на биткоинах, QuadrigaCX заявила на прошлой неделе, что не сможет отдать почти 190 миллионов долларов в клиентских активах после того, как ее молодой основатель умер со всеми паролями к своему «холодному хранилищу».

30-летний Джеральд Коттен был единственным человеком, который мог получить доступ к средствам в «холодном кошельке» биржи, офлайновом устройстве, где хранится большая часть 190 миллионов долларов в виде криптовалюты и фиатных денег, сообщает CoinDesk.

Коттен умер в Индии «из-за осложнений болезни Крона» 9 декабря, согласно заявлению его вдовы Дженнифер Робертсон.

Ноутбук Коттена находится у Робертсон, но технический специалист, нанятый QuadrigaCX, не смог взломать его шифрование.