Еврокомиссия заблокировала слияние Siemens и Alstom

ЕС отказал в слиянии железнодорожных подразделений немецкого концерна Siemens и его французского конкурента Alstom.

Как сказала на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, слияние Siemens и Alstom приведет к росту цен на сигнальные железнодорожные системы и высокоскоростные поезда и сократит уровень инноваций.

«Корпоративное слияние вызовет серьезные проблемы с конкуренцией», — считает Вестагер.

Еврокомиссар сообщила, что компании не выдвинули предложений, которые позволили бы устранить обеспокоенность в связи с конкуренцией.

Решение Еврокомиссии заблокировать слияние проектов немецкой корпорации Siemens и французского концерна Alstom в области железнодорожного машиностроения ошибочно. Такое мнение высказала в среду госсекретарь при министерстве экономики и финансов страны Аньес Панье-Рюнаше.

«Сегодня конкуренция носит глобальный характер. Не принимать это во внимание - значит применять в XXI веке правила XX века», — написала госсекретарь в Twitter. «Это решение уводит в сторону», — подчеркнула она.

Siemens и Alstom объявили о заключении соглашения о слиянии своих железнодорожных подразделений в сентябре 2017 года. По прогнозам, годовой оборот новой структуры мог составить 15,3 миллиарда евро.

ЕС в июле 2018 года заявил о намерении тщательно изучить возможные последствия слияния для рынка на том основании, что две компании конкурируют в тендерах в сфере железнодорожного транспорта, а слияние может ослабить эту конкуренцию.

Штат сотрудников Alstom, одного из старейших французских производителей железнодорожного транспорта, насчитывает 34.500 человек, а Siemens Mobility — 28 тысяч человек.

Аргументируя целесообразность сделки для регуляторов и акционеров, компании заявили, что слияние должно создать мощную корпорацию, способную эффективно конкурировать с крупнейшим в мире производителем подвижного состава — китайской корпорации CRRC.