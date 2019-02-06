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Турция в 2018 году сохранила за собой 8-е место в глобальном рейтинге производителей стали

АГЕНТСТВО АНАДОЛУ
АНКАРА
Опубликовано
Фото: АА

Производство стали в Турции в 2018 году составило 37,3 миллиона тонн, что на 0,6 процента меньше аналогичного показателя 2017 года. Об этом сообщает Всемирная ассоциация производителей стали.

По данным ассоциации, больше всего стали в прошлом году произвел Китай — 928,3 миллиона тонн, или 51,3 процента общемирового производства.

Турция в 2018 году сохранила за собой восьмое место в глобальном рейтинге производителей стали.

Глава Ассоциации производителей стали Турции Вейсель Яян сообщил, что Турция в прошлом году увеличила экспорт стали на 20,5 процента — до 22,1 миллиона тонн, что в денежном исчислении составляет 17,7 миллиарда долларов.

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