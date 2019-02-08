Аэропорты Турции обслужили 14 миллионов пассажиров в январе

Турецкие аэропорты в январе текущего года обслужили 14 миллионов пассажиров местных и международный рейсов, сообщило Государственное управление аэропортов страны (DHMI) в пятницу.

По данным DHMI, количество пассажиров, путешествующих через турецкие аэропорты в прошлом месяце, сократилось на 4,7 процента в годовом исчислении.

Почти 5,5 миллиона человек — 38,8 процента от общего числа — были пассажирами международных рейсов.

Стамбульский аэропорт имени Ататюрка, главная воздушная гавань Турции, обслужил наибольшее количество пассажиров среди 56 аэропортов по всей стране — 5,1 миллиона человек.

На втором месте оказался стамбульский аэропорт имени Сабихи Гекчен, обслуживший 2,7 миллиона пассажиров.

Далее следуют аэропорты в Анкаре — 1,2 миллиона пассажиров, и в Измире — почти 1 миллион пассажиров.

Аэропорт в курортном городе Анталья обслужил около 890 тысяч человек.

Новый аэропорт Стамбула, который был официально открыт 29 октября прошлого года, принял за последние три месяца почти 190 тысяч пассажиров.

Аэропорт Стамбул находится на черноморском побережье в 35 километров от центра города. На первом этапе транспортный хаб, на реализацию проекта которого ушло три года и было выделено 7,2 миллиарда долларов, будет обслуживать до 90 миллионов пассажиров в год. Однако к окончанию строительства, которое запланировано на 2023 год, площадь аэропорта увеличится до 7,7 гектара, а пропускная способность составит 200 миллионов человек ежегодно. Таким образом, по замыслу турецкого руководства, стамбульская воздушная гавань получит статус крупнейшего аэропорта в мире.

В прошлом году турецкие аэропорты обслужили около 210 миллионов пассажиров, в то время как количество самолетов, использующих воздушное пространство Турции, превысило 2 миллиона.