Казахстан увеличил экспорт сельхозпродукции в Турцию на 44%

Казахстан в январе-ноябре 2018 года увеличил экспорт сельхозпродукции в Турцию на 44,6 процента по сравнению с 2017 годом — до 109 миллионов долларов США. Об этом сообщила Агентству Анадолу замминистра сельского хозяйства Казахстана Гульмира Исаева.

По ее словам, приоритетными рынками сбыта казахстанской сельхозпродукции являются Турция, Китай, Иран, Катар, Кувейт и другие страны.

Замминистра сообщила, что 26 процентов казахстанской сельхозпродукции, поставляемой в Турцию, составляют замороженная рыба и растительное масло, а остальная часть — это пшеница, мясо, масличные культуры и другое сельскохозяйственное сырье.

Замглавы ведомства также отметила важность сотрудничества правительства с ветеринарными службами в сфере торговли мясом и мясопродуктами.

«Казахстан сотрудничает и с ветеринарными службами Турции, что обеспечивает нам достаточный уровень экспорта мясной продукции в эту страну», — сказала Исаева.

По ее словам, казахстанский экспорт сельхозпродукции в январе-ноябре 2018 года в количественном выражении составил 11,778 миллиона тонн (три миллиона тонн — обработанная сельхозпродукция), а в денежном — 2,66 миллиарда долларов.

Казахстан планирует увеличить экспорт обработанной сельхозпродукции на 10 процентов, сказала Исаева.

Кроме того, по ее словам, Казахстан хотел бы изучить опыт Турции в сфере производства сахара и мясных продуктов.