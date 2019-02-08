Страны ЕС договорились по «Северному потоку — 2» — Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о достижении договоренности в Евросоюзе по вопросу поправок в Газовую директиву ЕС и реализации проекта «Северный поток — 2».

«Что касается Газовой директивы ЕС, то мы достигли договоренности, и это стало возможно, потому что Германия и Франция тесно сотрудничали друг с другом», — сказала Меркель в пятницу на совместной пресс-конференции с президентом Мали Ибрагимом Бубакаром Кейтой в Берлине.

Одновременно Меркель отметила необходимость диверсификации энергоснабжения Германии и поставок ресурсов не только из России. «Мы говорили, что впредь будем использовать и сжиженный газ», — сказала она. Ранее в пятницу в Министерстве экономики и энергетики ФРГ сообщили, что 12 февраля в ведомстве пройдет конференция по вопросам развития инфраструктуры для приема сжиженного природного газа, на которую приглашены, в частности, представители США.

Агентство ДПА делает вывод, что доработанная Газовая директива не будет блокировать «Северный поток – 2». Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые оставят широкие возможности Берлину для реализации проекта. Суть предложения Германии и Франции заключается в том, что страна, на территории которой находится пункт получения газа из морского газопровода, получит право выбора формулы применения к этому проекту правил Газовой директивы ЕС и возможных исключений из нее. В случае «Северного потока – 2» этой страной является Германия.