30 тысяч трудовых мигрантов из Кыргызстана работают в Турции

Около 700 тысяч из 6,2 миллионов граждан Кыргызстана в настоящее время трудятся за рубежом, сообщает Государственная служба миграции республики.

В Турции работают 30 тысяч кыргызских трудовых мигрантов.

Подавляющее большинство из кыргызских мигрантов трудятся в России — 640 тысяч человек.

Также 30 тысяч граждан Кыргызстана работают в Казахстане, 15 тысяч в Южной Корее, остальные — в США и странах Европы.

По словам вице-премьера Алтынай Омурбековой, руководство Кыргызстана рассчитывает постепенно вернуть на родину работающих за границей соотечественников, создавая для них рабочие места в самой республике.

Она отметила, что уезжающие за рубеж на заработки молодые люди из Кыргызстана нередко со временем принимают гражданство других государств и остаются в них жить.

«Наша молодежь уезжает за рубеж, и многие остаются там. Мы должны предпринять необходимые меры для возвращения их домой», — сказала вице-премьер.

Сделать это, по ее мнению, можно лишь путем создания в Кыргызстане соответствующих экономических условий, в частности, — новых и привлекательных рабочих мест.

В то же время Омурбекова не видит ничего плохого в том, что большое число киргизских граждан сейчас работает за пределами родины.

«Сегодня наши соотечественники — это потенциальные инвесторы, которые готовы вкладывать свои средства в развитие страны», — сказала она.

Ежегодно трудовые мигранты из Кыргызстана переводят на родину только из России более 2 миллиардов долларов США.