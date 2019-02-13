Госдолг США достиг исторического рекорда в $22 триллиона

Государственный долг США достиг новой рекордной отметки в 22,01 триллиона долларов. Соответствующие данные распространило во вторник в ежедневном отчете Министерство финансов США.

Число, которое приводится в документе, отражает состояние госдолга страны на вечер 11 февраля.

Госдолг США за два года президентства Дональда Трампа, с 20 января 2017 года, увеличился более чем на 2 триллиона долларов.

Согласно прогнозам МВФ, госдолг США вырастет со 108 процентов ВВП в 2017 году до 117 процентов ВВП в 2023 году.

Нынешние долговые проблемы США — наследие финансово-экономического кризиса 2007-2008 годов. С тех пор стране несколько раз приходилось повышать потолок госдолга. Каждый раз по этому поводу разгораются политические баталии между демократами и республиканцами.

За 8 лет президентства Барака Обамы госдолг США вырос более чем на 9 триллионов долларов и почти достиг отметки в 20 триллионов. Американские экономисты ожидают, что к 2026 году эта цифра может возрасти до 30 триллионов. ВВП страны на данный момент оценивается примерно в 19,5 триллиона долларов.