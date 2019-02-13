Ford отзывает более 1,5 миллиона автомобилей из-за проблем с переключением передач

Американская автомобилестроительная корпорация Ford отзывает почти 1,5 миллиона автомобилей из-за неисправности, связанной с переключением передач. Об этом в среду сообщил телеканал CNBC.

Отзыву для ремонта подлежат пикапы Ford F-150 с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач 2011-2013 модельных годов, Lincoln Continental 2017-2019 годов выпуска, а также еще некоторые автомобили других моделей, включая Ford Mustang, Lincoln Nautilus и Lincoln Navigator, все — 2019 модельного года.

Как отмечается, автопроизводитель обнаружил, что около 1,4 млн пикапов Ford F-150 непреднамеренно могут переключаться на первую скорость. Компании известно о минимум пяти случаях аварии из-за указанного дефекта.

В декабре 2018 года Ford сообщал об отзыве около 874 тысяч автомобилей в Северной Америке из-за неисправности, связанной с блоком цилиндров двигателя.