Одна из лидирующих в Украине международных страховых компаний АХА продала бизнес в стране

Международная страховая группа АХА, которая являлась одним из лидеров рынка в Украине, завершила оформление сделки по продаже своего бизнеса в стране. Об этом сообщили в компании.

«Группа АХА успешно завершила оформление сделки с Fairfax Financial Holdings Limited, штаб-квартира которого находится в Торонто, Канада, зарегистрирован на Фондовой бирже Торонто», — проинформировала компания.

Страховая компания АХА была представлена в Украине фирмами «AXA Страхование» и «AXA Страхование жизни». В октябре она сообщила, что приняла решение о выходе с украинского рынка, в частности о заключении соглашения с международной холдинговой компанией Fairfax Financial Holding Limited (Канада) о продаже всех своих компаний в Украине. Согласно условиям соглашения, Fairfax приобретет 100% «АХА Страхование» и «АХА Страхование жизни» в стране.

Группа AXA является одним из мировых лидеров в страховании и управлении активами и работает в 62 странах. В 2017 году ее доходы составили 98,5 миллиарда евро, а прибыль от основных видов деятельности — 6 миллиардов евро. В Украине компания также занимала лидирующие позиции на рынке страхования, в частности по объему чистых премий, страховых выплат на рынке страхования КАСКО, по страхованию физических лиц. По итогам 2018 года компания в стране получила прибыль в размере более 164 миллионов гривен (около 6 миллионов долларов).