Агентство Fitch сохранило рейтинг России на уровне «BBB-»

Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило суверенный кредитный рейтинг России на уровне «BBB-» и «позитивный» прогноз рейтинга.

«Позитивный» прогноз отражает прогресс России в укреплении системы экономической политики, подкрепленный возросшей гибкостью обменного курса российской валюты, сообщило Fitch в ночь на субботу.

Агентство ранее предупреждало, что может лишить рейтинг России «позитивного» прогноза в 2019 году, если США введут санкции против госдолга РФ.

Fitch предупредило, что риск ужесточения санкций США против России остаётся высоким.

Агентство ожидает, что темпы роста российской экономики замедлятся до 1,5 процента в 2019 году из-за эффекта повышения НДС на потребительский сектор и из-за снижения инвестиций, особенно учитывая высокую базу сравнения по 2018 году.