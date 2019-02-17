Газпромбанк заморозил все счета, связанные с венесуэльской PDVSA — источник

Менеджмент Газпромбанка принял решение заморозить счета государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA и компаний, связанных с ней, из-за санкционных опасений, сказал Рейтер источник в банке.

«Счета PDVSA сейчас заморожены. Как вы понимаете, операции не могут осуществляться», — сказал Рейтер источник в Газпромбанке. По его словам, заморозка касается и счетов компании Petrozamora.

По словам источника, Газпромбанк хочет обезопасить себя от попадания под американские санкции, которые касаются PDVSA. Газпромбанк с активами более чем в 6 триллионов рублей — третий по размеру банк в России.

Вашингтон в конце января ввел масштабные санкции против PDVSA, призванные ограничить доступ президента страны Венесуэлы Николаса Мадуро к экспортной выручке от продажи нефти.

В прошлом месяце лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны и получил широкую поддержку от западных стран.

В 2013 году Газпромбанк и PDVSA договорились о предоставлении компании Petrozamora финансирования в размере $1 миллиард под поставки нефти.

Ранее Рейтер писал, что PDVSA просила клиентов перечислять средства, вырученные от продажи нефти, на счета, недавно открытые в Газпромбанке. Представитель банка указывал, что счета компанией были открыты много лет назад, а новых в последнее время не открывалось.