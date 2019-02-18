Первым в мире вокзалом с покрытием связи 5G станет к концу 2019 года шанхайский Хунцяо

Один из крупнейших транспортных узлов Китая шанхайский вокзал Хунцяо до конца 2019 года оснастят внутренней сетью связи пятого поколения (5G). Церемония запуска данного проекта, как сообщает местный информационный портал «Пэнпай», состоялась в понедельник в здании вокзала с участием представителей шанхайского Комитета по экономике и информатизации, компании China Mobile и поставщика технологий 5G — компании Huawei.

Как отмечает портал, основная часть технических работ будет завершена к сентябрю, а к концу года Хунцяо станет первым в мире вокзалом с сетью 5G, которая покроет все внутренние помещения и позволит выходить в интернет с максимальной скоростью до 1,2 гигабайта в секунду. Данный проект станет частью уже начавшегося процесса реализации программы превращения Шанхая в ближайшие несколько лет в глобальный высокотехнологичный город за счет активного внедрения стандарта связи 5G, технологий искусственного интеллекта и интернета вещей.

В последние годы Китай активно работает над технологией стандарта связи 5G. Крупнейшие местные операторы, в частности China Telecom, China Mobile и China Unicom, со своими партнерами, в числе которых компания Huawei и корпорация ZTE, занимаются разработкой и испытаниями базовых станций и различных устройств под стандарт связи пятого поколения. Скорость передачи информации будет в 20-50 раз быстрее существующих стандартов связи.

Согласно прогнозам, в Китае к 2025 году будет насчитываться свыше 576 млн пользователей связи 5G, что составит более 40% от их общего числа в мире.