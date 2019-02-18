Россия до конца года завершит поставки С-400 Турции — глава «Ростеха»

Россия завершит поставки зенитных ракетных систем С-400 Турции до конца года. Об этом на 14-й международной выставке вооружений IDEX 2019 сообщил генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов.
«Мы подписали контракт и в этом году до конца года завершим все поставки. Всю систему поставим в этом году», — сказал он.
Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года.
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года.
Как сообщил в декабре 2017 года Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет 2,5 миллиарда долларов США.