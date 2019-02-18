Турция получила от России первый вертолет Ка-32

Турция получила первый многоцелевой вертолет Ка-32 в рамках контракта на поставку с Россией. Об этом сообщил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

«Сейчас мы сдаем вертолеты [Ка-32] Турции, первая машина из трех уже там. В конце марта — втором квартале года планируем продолжить переговоры о расширении поставок», — заявил Богинский.

По его словам, Турция может приобрести еще пять таких вертолетов.

Средний многоцелевой вертолет Ка-32 с соосной схемой несущих винтов предназначен для выполнения специальных поисково-спасательных и высотно-монтажных работ, мероприятий по пожаротушению и транспортировке груза внутри фюзеляжа и на внешней подвеске, эвакуации больных и пострадавших, а также для патрулирования и поддержки операций спецслужб.