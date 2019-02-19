Россия ведет переговоры по ЗРК С-400 с Катаром и Саудовской Аравией

Россия ведет переговоры о поставке зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Катар и Саудовскую Аравию. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

Россия и Саудовская Аравия ведут переговоры по взаимоприемлемым условиям контракта на поставку С-400 в королевство, сам контракт был подписан в мае 2017 года, отметили в ФСВТС.

Также, в ведомстве подтвердили информацию о заключении контрактов по ряду других образцов вооружения, не уточнив, о каких вооружениях идет речь.

«Да, мы можем подтвердить информацию о заключении ряда контрактов с Королевством, а также готовности обеих сторон к их реализации», — сообщили в ФСВТС.

При этом в службе по военно-техническому сотрудничеству особо подчеркнули, что не стоит опасаться возможной утечки критических данных о поставляемых вооружениях, так как обязательства сторон в этом вопросе четко регламентированы в контракте.

«Хотелось бы подчеркнуть, что обязательства каждой из сторон четко регламентированы в соответствующих контрактных документах, а также в профильных межправительственных соглашениях. Поэтому не стоит рассуждать о наличии потенциальных угроз для оборонно-промышленного комплекса России в связи с развитием военно-технического сотрудничества с Королевством Саудовская Аравия», — отметили в пресс-службе.

В феврале 2018 года помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин сообщал, что документы на поставку Саудовской Аравии российских зенитных ракетных систем С-400 подписаны. Тогда же посол Саудовской Аравии в РФ Раид Халед Кримли в беседе с ТАСС отмечал, что обсуждаются логистические вопросы поставки.

С Катаром также ведутся переговоры по вопросу поставки С-400 как с потенциальным заказчиком зенитного ракетного комплекса, сообщили в ФСВТС.

Ранее в июле 2018 года посол России в Катаре Нурмахмад Холов в интервью ТАСС сообщил, что Россия и Катар обсуждают вопрос о возможности приобретения Дохой российских зенитных ракетных систем С-400, но, по его словам, никаких конкретных шагов на тот момент предпринято не было.

В ноябре 2018 года телекомпания CNBC со ссылкой на лиц, имеющих доступ к данным американской разведки, сообщила, что вопрос о закупке С-400 обсуждали Саудовская Аравия, Катар, Алжир, Марокко, Египет, Вьетнам и Ирак. В то же время, как отметила CNBC, несколько стран могут отказаться от этой идеи под дипломатическим нажимом.

Зенитная ракетная система С-400 «Триумф» предназначена для поражения всех современных и перспективных средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, баллистические и крылатые ракеты, может применяться против наземных объектов. Комплекс способен перехватывать цели на дальности до 600 километров, поражать их на дальности 400 км и на высоте до 35 км.