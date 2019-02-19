Санкции и торговые ограничения стоили России $6,3 миллиарда в 2018 году

Предполагаемый ущерб от введенных в отношении России другими странами различных ограничительных мер, включая санкции, составил на конец 2018 года 6,3 миллиарда долларов США. Соответствующие подсчеты приводятся в презентации министерства экономического развития РФ.

Данные ограничения включают в себя антидемпинговые пошлины, лицензирование, квоты, технические барьеры, санитарные и фитосанитарные меры, а также санкции.

Наибольший ущерб приходится на ограничения, введенные странами ЕС: он составляет 2,42 миллиарда долларов. На втором месте находятся меры со стороны США — почти 1,17 миллиарда долларов, а на третьем — ограничения Украины — 775 миллиона долларов, отметили в Минэкономразвития.

Причем ЕС также является лидером по количеству введенных ограничений — 25 штук, Украина ввела 22 ограничения. Третье место по числу ограничительных мер заняла Индия — 16 штук, а США оказались только на шестом месте с девятью ограничениями, уступив по этому показателю Беларуси и Турции. Всего на конец прошлого года в отношении РФ были введены 159 ограничительных мер 62 странами.

Более всего от ограничительных мер пострадала металлургическая промышленность, следует из презентации. Нанесенный ей ущерб оценивается более чем в 3,99 миллиарда долларов. На втором месте — сельскохозяйственная промышленность, понесшая ущерб в 1,1 миллиарда долларов, на третьем — химическая промышленность — 640,7 миллионов долларов. Заметный ущерб ограничительные меры против России нанесли также автомобильной промышленности. Минэкономразвития оценило его в 306 миллионов долларов.