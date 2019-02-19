Honda заявила, что не покинет рынок Турции

Японский автомобильный концерн Honda намерен продолжить деятельность на турецком рынке, заявил агентству «Анадолу» заместитель генерального директора компании в Турции Бюлент Кылычер.

«Honda не покинет турецкий рынок. В связи с требованиями рынка в ближайшем будущем мы сконцентрируемся на производстве электромобилей. Для этого компания оптимизирует производственную базу», — отметил Кылычер.

По его словам, в результате анализа глобального рынка Honda приняла решение прекратить производство модели Civic в Турции к концу 2021 года.

«Но это не означает что компания полностью приостановит деятельность на турецком рынке. Мы продолжим активный диалог с нашими партнерами. Как заявлял глава Honda Motor на пресс-конференции в Токио 19 февраля, компания планирует сохранить позиции в Турции», — сказал Кылычер.

Замгендиректора подчеркнул, что решение о прекращении производства Honda Civic не связано с экономической ситуацией в Турции.

Honda уже более 20 лет производит автомобили в Турции и за последние несколько лет добилась успехов в этой области, сообщил Кылычер.

По его словам, сокращений на предприятиях компании до конца 2021 года не ожидается.

Деятельность Honda основана на принципе уважения к человеку, и компания сделает все возможное для минимизации негативных последний прекращения производства модели Civic, сказал Кылычер.