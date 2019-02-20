Азербайджан доставил в Турцию по TANAP 1 миллиард кубометров газа — Алиев

Газопроводы TANAP и TAP соединили на границе Турции и Греции

В Турцию по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) уже транспортировано более одного миллиарда кубометров газа. Об этом в среду сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на пятой министерской встрече в рамках Консультативного совета Южного газового коридора.

При этом, Алиев отметил, что работы в рамках реализации трех составляющих проекта Южного газового коридора — «Шах Дениз — 2», Южнокавказский газопровод и TANAP, уже завершены, а проект Трансадриатический газопровод (TAP) готов на 85 процентов.

«Южный газовый коридор стал успешным благодаря командной работе», — сказал он.

Глава государства напомнил, что в 2018 году в Азербайджане состоялась церемония официального открытия Южного газового коридора, а в турецком городе Эскишехир — торжественная церемония по случаю сдачи в эксплуатацию газопровода TANAP.

«Мы рады реализации проекта. По TANAP в Турцию уже транспортировано более одного миллиарда кубометров газа. В следующем году завершится проект TAP», — сказал Алиев.

Наряду с тем, что азербайджанский газ станет новым источником для энергетического рынка европейских стран, Южный газовый коридор послужит обеспечению энергобезопасности континента, сказал президент.

Алиев отметил, что без энергетической безопасности сложно обеспечить национальную безопасность.

Большая часть экспортируемого из Азербайджана газа приходится на месторождение «Шах Дениз».

«Доказанные запасы газа Азербайджана составляют 2,3 триллиона кубометров. В настоящее время идет исследование и других месторождений. Большим потенциалом могут обладать месторождения «Абшерон», «Умид» и «Бабек», — подчеркнул азербайджанский лидер.

В заседании также приняли участие представители ЕС, США, Грузии, Болгарии, Италии, Черногории, Албании, Хорватии, Греции, Сербии, Сан-Марино, Румынии, Туркменистана, Боснии и Герцеговины, Венгрии.

Турция была представлена на заседании министром энергетики и природных ресурсов Фатихом Донмезом.