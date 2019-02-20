Суд во Франции оштрафовал швейцарский банк UBS на $4,2 миллиарда

Исправительный суд Парижа оштрафовал швейцарский банк UBS на сумму в 3,7 миллиарда евро ($4,2 миллиарда) по делу об уклонении от уплаты налогов. Об этом в среду сообщило агентство Франс Пресс.

Как подчеркивает агентство, сумма штрафа является самым тяжелым наказанием когда-либо применявшимся французским правосудием по делам об уклонении от уплаты налогов.

Франс Пресс указывает, что французское отделение банка (UBS France) также было оштрафовано на сумму в 15 миллионов евро. Таким образом, суд удовлетворил требование Национальной финансовой прокуратуры Франции, озвученные в ноябре.

Помимо этого, по гражданскому иску в этом деле суд обязал швейцарский банк, его французский филиал и трех бывших руководителей выплатить французскому государству ущерб в размере 800 тысяч евро. Сразу после вынесения вердикта адвокаты банка заявили о намерении обжаловать решение суда.

По данным французского следствия, банк организовал схему ухода от налогов для состоятельных клиентов из Франции в период с 2004 по 2011 годы, давая им возможность открывать счета в Швейцарии без уведомления французских властей. Как утверждали следователи, в результате махинаций мимо государственных налоговых органов были проведены около 10 миллиардов евро.