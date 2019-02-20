Турцию не устраивает предложение США по ЗРС Patriot — Демир

Турция не будет покупать Patriot, если США потребуют отказаться от С-400 — Чавушоглу

Турция не может принять условия актуального предложения США по продаже республике зенитных ракетных комплексов (ЗРС) Patriot. Об этом в среду в эфире телеканала NTV заявил руководитель Управления оборонной промышленности (УОП) Исмаил Демир.

«Мы запрашивали у США Patriot. Ответ на этот запрос пришел через полтора года. Мы не можем принять условия и детали предложения США в их нынешнем виде», — сказал он. Демир добавил, что в настоящее время продолжаются активные переговоры с американской стороной, и «есть некоторые темы [в рамках будущего контракта], которые необходимо прояснить».

Говоря о перспективах получения российских ЗРС С-400, Демир подтвердил, что «в июле начнутся поставки комплексов, а к октябрю текущего года системы будут введены в эксплуатацию».

Он уточнил, что на первом этапе Анкара получит два комплекса. Комментируя выдвинутые США претензии Турции по поводу покупки российских ЗРС, глава УОП заявил, что его ведомство «занимается только технической стороной вопроса», а «решения, лежащие в иных сферах, принимают другие государственные институты».

18 декабря 2018 года стало известно, что американская администрация приняла решение продать Анкаре ЗРС Patriot на общую сумму 3,5 миллиарда долларов. В то же время, Вашингтон оказывает давление на Анкару в связи с закупкой ею С-400.

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет 2,5 миллиарда долларов.