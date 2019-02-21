Граждане Турции потратили $4,9 миллиарда за рубежом в 2018 году

Расходы граждан Турции за рубежом в 2018 году составили 4,896 миллиарда долларов США, сообщил Институт статистики Турции (TurkStat) в четверг.

По данным TurkStat, расходы одного турецкого туриста за рубежом в среднем составили 584 доллара.

Расходы одного турецкого туриста за рубежом, путешествующего самостоятельно, составили в среднем 528 долларов.

Расходы одного турецкого туриста, обратившегося к услугам турфирмы, составили около 789 долларов.

Зарубежные страны в 2018 году в целом посетили 8,383 миллиона турецких граждан. При этом 80,4 процента из них путешествовало самостоятельно, а 19,6 процента — приобрело туры.

Большинство граждан Турции (43,3 процента) в прошлом году выехало за рубеж в туристических целях, 23 процента — для посещения родственников и друзей, 21,5 процента совершило деловые поездки.