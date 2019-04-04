Более 500 тысяч туристов посетили Анталью с начала года

Туристическую столицу Турции Анталью с начала года посетили более 500 тысяч туристов. Об этом агентству «Анадолу» сообщил глава Ассоциации отельеров Турции (TÜROFED) Осман Айык.

«Количество ранних бронирований свидетельствует о том, что положительная динамика в этой сфере сохранится на протяжении года. В нынешнем году мы ожидаем двузначного роста турпотока не только в Анталью, но и в Турцию в целом. Мы подняли планку на 2023 год с 50 миллионов до 70 миллионов туристов. В нынешнем году Турцию посетит около 50 миллионов туристов, что говорит о том, что мы достигнем цели, поставленной на 2023 год», — сказал Айык.

Глава TÜROFED считает, что новый туристический сезон станет успешным для Антальи. По его мнению, в 2019 году Анталью посетит до 16 миллионов туристов.

«Мы открываем новые туристические направления. Карс — один из важных регионов Восточной Анатолии. Мардин на протяжении многих лет пользуется популярностью у туристов. Каппадокия, Памуккале известны во всем мире. Большой интерес в этом году туристы проявляют к Гёбекли-тепе. Надеемся, в будущем в число популярных туристических направлений войдут Хатай и Адана. В этих регионах можно развивать гастрономический туризм. 2019 год станет успешным для сферы туризма Турции», — сказал Айык.

По его словам, в Турции действует множество туристических объектов.

«Вместимость турецких отелей достигает 1,5 миллиона. С такими возможностями мы легко добьемся поставленных целей», — сказал Айык.

Он напомнил, что больше всего туристов приезжает в Турцию из России, Германии и Центральной Европы.